Zoektocht naar vermiste Astrid uit Koog aan de Zaan

KOOG AAN DE ZAAN - Morgen wordt een zoektocht gehouden naar de vermiste Astrid Rousse uit Koog aan de Zaan. De 53-jarige vrouw verdween in de nacht van 16 op 17 augustus. Ze liep toen weg van huis.

"Omdat de familie het ergste vreest, wordt er zondag 26 augustus een zoektocht gehouden", staat in een bericht over de zoektocht dat is verspreid door haar zoon Roberto Guagliardo (24).

Astrid ging vorige week weg van huis zonder spullen. Haar familie en vrienden weten niet waar ze zou kunnen zijn. Ricardo heeft zelf ook al op allerlei plekken gezocht, maar de zoektocht leverde niks op.

Voordat Astrid wegging, heeft ze naar een paar mensen nog berichten gestuurd. "Daaruit kunnen we afleiden dat het verkeerde boel is", zegt haar zoon tegen NH Nieuws.

Meehelpen met zoeken

Ricardo wil zijn moeder heel graag vinden en hoopt dat mensen morgen willen helpen met zoeken. Met een groep verzamelt hij om 12.00 uur op parkeerplaats Schansend, naast het Zaans Museum. Wie mee wil zoeken, is welkom. Ricardo zelf bellen kan ook op: 06-16869106.

Morgen wordt ook met speurhonden naar de vrouw gezocht.