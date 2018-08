Piet Buter: "De jongens moeten nog aan elkaar wennen"

AMSTERDAM - "Het draait nog niet, de jongens moeten nog aan elkaar wennen", zei Piet Buter, technisch directeur van Telstar in NH Radio Sportcafé over de ploeg die na twee wedstrijden nog met lege handen staat.

"De spelers die we gehaald hebben kijken hun ogen uit. Het gaat nog stroef met vijftien nieuwe spelers, maar we hebben een goede technische staf en in de verdediging hebben we veel spelers die zijn gebleven."

"We moeten kijken welke spelers er nu opstaan. We hebben 22-23 spelers die gelijkwaardig zijn. Om iedereen tevreden te houden hebben we veel oefenwedstrijden gepland voor een soort 'Jong Telstar'."

Buter vertelde dat Telstar goed bezig is en dat wordt nagedacht over een tweede elftal en een jeugdopleiding. "Een club als Telstar moet blijven samenwerken met buitenlandse ploegen zoals Southampton, Newcastle of zo, die spelers aan Telstar verhuren die het eerste bij die clubs net niet halen."

Telstar huurt zo dit seizoen Kyle Scott van Chelsea en Ryan Seager van Southampton.