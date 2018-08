In een nacht regen voor een halve maand in het westen

NOORD-HOLLAND - Stevige regen- en onweersbuien hebben afgelopen nacht plaatselijk in het westen van het land meer dan een halve maandsom regen achtergelaten.

In Bergen viel volgens weerbureau Weeronline 51 millimeter regen. Normaal valt in het westen in heel augustus ongeveer 90 millimeter. Het onweerde ook flink. In IJmuiden waren windstoten van 90 kilometer per uur.

Ook vandaag valt er vermoedelijk nog veel regen.