Darryl Bäly maakt indruk: "Ben er zelf ook tevreden over"

VOLENDAM - De wedstrijd tegen Sparta Rotterdam werd verloren, maar toch zal Darryl Bäly deze wedstrijd niet gauw vergeten. De 20-jarige debutant van FC Volendam speelde een prima wedstrijd.

"Ik ben er zelf ook tevreden over. Alleen het resultaat is jammer," vertelde de Zaankanter. Directe tegenstander Lars Veldwijk kreeg wel een paar kansen, maar scoorde niet. "Ik vond dat we kort op hem zaten, we hebben veel duels kunnen winnen."

Verslaggever van NH Sport Edward Dekker spotte halverwege het duel scout Marcel Bout van Manchester United en die vertelde onder de indruk te zijn van de vervanger van Daan Klinkenberg. "Dat is een groot compliment, mooi om te horen", glundert het gespreksonderwerp. "Laat ik eerst hier maar ervaring opdoen en zien hoe het verder loopt."