Boswachter Frans krijgt eigen veld in de Pettemerduinen

PETTEN - Een grote eer voor boswachter Frans Erinkveld uit Petten. Een veldje bij het Korfwater in de Pettemerduinen heeft zijn naam gekregen als dank voor 45 jaar trouwe dienst bij Staatsbosbeheer.

Boswachter Frans Erinkveld dacht naar het afscheid van zijn teamleider Jiery van Roon te gaan. Die had haar collega's voor haar vertrek uitgenodigd in de Pettemerduinen. Maar opeens bleek Frans het middelpunt te zijn.

Samen met burgemeester Marjan van Kampen van Schagen mocht Frans een bord onthullen. Toen stond hij ineens oog in oog met 'Het Frans Erinkveld'. Een kado van Jiery voor haar zo gewaardeerde oud-collega die in het boswachtershuis bij het Korfwater woont.

"Ik had niks door tot een halfuurtje geleden. Ik zag opeens mijn vrouw, dochters en toen de burgemeester aan komen lopen. Toen ging er wel een belletje rinkelen", vertelt een bescheiden Frans. "Word ik toch zomaar in het zonnetje gezet."

Volgens Jiery verdient Frans deze eer voor meer dan veertig jaar zorg voor 'zijn' Pettemerduinen. "En als je hiermee wacht tot zijn persioen (over een jaar, red.), dan is het ook jammer dat hij niet meer kan genieten van dat dit moment er voor hem is."

Boswachter Jeroen Pater is vol lof over zijn collega. "Frans is echt nog zo'n ouderwetse boswachter. Z'n vader was al boswachter, dus hij is opgegroeid tussen de bomen en de dieren. Een en al natuurmens."

Sinds 2008 werken Jeroen en Frans samen. Onder meer in Schoorl. Samen maakten ze daar de vele natuurbranden mee. "Het was voor het eerst dat ik een collega zag die zo betrokken was dat hij stond te huilen bij het verbrande gebied toen."

"Meestal krijgen overleden boswachters iets naar zich vernoemd", lacht Frans. "Maar ik ben nog in leven gelukkig." Hij hoopt er nog lang van te kunnen genieten. "De Pettemerduinen is gewoon een heel leuk klein gebied en heeft van alles. Dus als je binnen een halfuurtje heel veel natuur wilt zien, dan moet je naar Petten komen."