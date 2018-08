Deel dit artikel:











Vrachtwagen uitgebrand op A2 bij knooppunt Holendrecht Foto: Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen

AMSTERDAM - (AT5) Een vrachtwagen is vanavond rond 19.15 uur in brand gevlogen op de A2 ter hoogte van knooppunt Holendrecht. De vrachtwagen met aanhanger van bierbrouwer Heineken kon niet meer worden gered en is volledig uitgebrand.

Het vuur is inmiddels geblust. Van de vrachtwagen is niet veel meer over. Door de brand zijn enkele rijstroken afgesloten. Er is een file ontstaan op de weg. De oorzaak van de brand is vermoedelijk een technisch mankement. De chauffeur heeft zichzelf in veiligheid weten te brengen.