NH Sport op vrijdag met Heinz Stuy

AMSTERDAM - Vrijdagavond is Keuken Kampioen Divisie-avond op NH Radio. Voor Telstar staat vanavond de eerste thuiswedstrijd van het seizoen op het programma. MVV is de tegenstander op Sportpark Schoonenberg. FC Volendam gaat op bezoek bij Sparta Rotterdam.

Telstar speelt thuis, dus zit er een sidekick naast verslaggever Thomas Brood. Vanavond is dat voormalig topkeeper Heinz Stuy. Hij was vier seizoenen actief bij de Witte Leeuwen in de jaren zestig. Daarna vertrok Stuy naar Ajax, waar de doelman zijn gloriejaren kende. Heinz Kroket, zoals zijn bijnaam luidt, hield bijvoorbeeld drie keer de nul in een Europa Cup-finale. Na zijn spelersloopbaan was Stuy jarenlang keeperstrainer in Velsen-Zuid.

De eerste punten?

Alle Noord-Hollandse ploegen verloren in de eerste speelronde. Telstar deed dat tegen RKC Waalwijk: 1-0. Trainer Mike Snoei hoopt een aanvallende ploeg te zien tegen MVV: "Wij willen thuis aan klantenbinding doen. Wij willen naar voren voetballen en daar een resultaat aan koppelen."

Debutant bij Volendam

FC Volendam ging in het eigen KRAS Stadion met 2-1 onderuit tegen FC Den Bosch. Op Het Kasteel treden zij aan tegen Sparta Rotterdam. Darryl Bäly maakt zijn debuut in het eerste elftal van de Volendammers. De verdediger vervangt Daan Klinkenberg, die door een bovenblessure niet kan spelen. Edward Dekker doet verslag vanuit de Maasstad.

Vier ploegen tegelijk

Ook Jong AZ en Jong Ajax komen in actie. De Alkmaarders reizen af naar Leeuwarden voor een duel met SC Cambuur en de Amsterdammers treden op Sportpark De Toekomst aan tegen FC Dordrecht.

De radio-uitzending van NH Sport begint om 19.00 uur.