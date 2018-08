Telstar verliest ook tweede competitiewedstrijd

VELSEN-ZUID - De eerste thuiswedstrijd van Telstar in de Keuken Kampioen Divisie is slecht afgelopen. Tegen MVV werd het 0-1 na een keepersfout van Sven van der Maaten. Zo is de ploeg uit Velsen-Zuid nog puntloos na twee duels.

Voordat er werd afgetrapt was er een indrukwekkende minuut stilte voor Piet van Oosterom, de teammanager van Telstar. Hij overleed deze zomer op 61-jarige leeftijd.

MVV de betere ploeg

Telstar was in de achtste minuut dicht bij de eerste treffer. Een misverstand in de MVV-defensie zorgde voor een grote kans, maar Corey Seager miste jammerlijk. Tien minuten later had doelman Van der Maaten geluk. De bal ging tegen de lat en hij was kansloos, maar Joeri Schroijen schoot in de rebound hoog over. In de stromende regen mochten de Velsenaren blij zijn dat ze de rust haalden zonder tegendoelpunt.

Kansenregen

Na rust veranderde het spelbeeld niet. MVV kreeg drie grote kansen, maar Telstar zwijnde. De thuisclub leek daardoor wakker geschud, maar even later werd alsnog 0-1. Van der Maaten kwam uit zijn doel om een voorzet te onderscheppen, maar hij blunderde en liet de bal los. Schroijen maakte het daarop koeltjes af.

Debuut Lescano

Facundo Lescano viel in de tweede helft in bij Telstar. De nieuwe Argentijnse spits was speelgerechtigd, maar moest nog een beetje wennen volgens trainer Mike Snoei. Hij kon het niet goedmaken voor Telstar, dat vastliep op de Limburgse verdediging. Rodney Lopes Cabral kreeg na twee gele kaarten nog rood, waardoor de thuisploeg geenslotoffensief kon beginnen.

"Pijnlijk"

"Dit was voor niemand een fijne avond. Dat is pijnlijk en daar balen wij verschrikkelijk van", was het commentaar van trainer Mike Snoei.

Opstelling Telstar: Van der Maaten, Van Huizen, Van Iperen, Van Heertum, Brito (Sno/29), Cabral, Najah, Korpershoek, Van Doorm, Seager (Lescano/69), Van der Laan (Van Haaren/45)

Opstelling MVV: Koopmans, Moustafa, Mares, Lavalée, Gunst, Nys, Ippel, Shermaine, Schroijen, Kostons, Abubakar