Jong vosje hulpeloos vast in putdeksel

DEN HELDER - Hoe lang het vosje vast zat in een putdeksel bij Fort Elfprins in Den Helder weet de Dierenambulance niet, maar dat hij uitgeput en uitgedroogd werd gevonden staat als een paal boven water. Drie van zijn pootjes zaten vast tussen de spleten van de put. Het arme diertje is opgehaald door de Dierenambulancebroeders.

Het jonge vosje werd gevonden in een achteraf gebied van het fort, waardoor de kans bestaat dat hij er al een tijdje lag. Hardop nadenkend is het volgens Dierenambulancemedewerkster Eveline Brugman mogelijk dat het vosje uit onervarenheid vast kwam te zitten. "Waarschijnlijk liep hij langs. Daar gaan we dan maar van uit!", lacht Brugman.

Doordat hij met drie pootjes vast zat, kon het jonge, rode vosje zichzelf er mogelijk niet uithijsen. Gelukkig voor het diertje werd hij alsnog door mensen ontdekt. De Dierenambulance heeft het hulpeloze beestje gisteravond opgehaald, water gegeven en op botbreuken gecontroleerd. Wonder boven wonder heeft de vos niets gebroken. Vanmorgen is hij naar de Bonte Piet in Midwoud gebracht, om aan te sterken.