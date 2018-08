Justin Timberlake fietst in Schoorl: 'Ssst, mondje dicht'

SCHOORL - Hij is er geweest, de foto's liegen niet. Maar niemand in Schoorl wil met ons praten over de fietstocht die Justin Timberlake met vrouw, kind en gevolg gisteren maakte door de duinen.

"Nee als je filmt vertel ik helemaal niets over gisteren", zegt de fietsverhuurder aan de voet van het klimduin in Schoorl. "Er komen hier zoveel bekende mensen, ik wil graag dat ze blijven komen en daarom gunnen we ze de privacy."

Tot zover het beeldverslag dat we wilden maken, 'the day after' over het bezoek van Justin Timberlake aan Schoorl. Het dorp sluit zich als een oester en iedereen houdt zijn mond over de beroemdheden die het dorp bezochten. Ook de uitbaters van strandtent Paal 29 bevestigen dat Timberlake gisteren te gast was. "Nee we hebben er geen behoefte aan om er voor uw camera iets over te vertellen", zegt een medewerker aan de telefoon. "Hij heeft hier lekker rustig gezeten en dat gunnen we hem van harte, zelfs de mensen die er op dat moment waren hebben hem niet herkend."

Reconstructie

Als we alle flarden informatie aan elkaar knopen moet het ongeveer zo gegaan zijn: donderdag rond het middaguur arriveren twee geblindeerde busjes met Duitse kentekens in Schoorl. Ze huren, zoals eerder afgesproken met de organiserende partijen, 15 fietsen en een blauwe bakfiets bij de fietsenverhuur en rijden over de Schoorlsezeeweg naar de kust. Daar strijken strijken ze neer op het strand en gebruiken ze wat, wat precies vertelt het verhaal niet, bij strandpaviljoen Paal 29. Na een paar uurtjes fietsen ze terug naar Schoorl, leveren de fietsen in en vertrekken weer in de geblindeerde busjes naar Amsterdam.

Schoorl en de celebrities

In Schoorl kijken ze er niet meer van op, niemand wil het gezegd hebben maar als je geen namen noemt willen ze in Schoorl wel kwijt dat er vaker beroemdheden komen om een fiets te huren. "We hebben alle nieuwslezers al gehad en en ook uit de Ziggodome hebben we vaker beroemde bezoekers. De managers weten Schoorl vaker te vinden. Ze weten dat Schoorl goed bereikbaar is en ver genoeg van Amsterdam is om roddeljournalisten te ontlopen. Ze weten ook dat ze op onze discretie kunnen rekenen", voegt onze anonieme spreker er veelbetekenend aan toe.

Morgenavond staat Timberlake in de Ziggodome in Amsterdam in het kader van zijn 'Man of the Woods Tour'. Als hij daar uitgerust ontspannen en geïnspireerd op het podium verschijnt is dat waarschijnlijk te danken aan de ontspannen dag die hij in de luwte doorbracht in Schoorl.