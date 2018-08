Geen wijzigingen bij AZ tegen Vitesse

ALKMAAR - AZ is het seizoen uitstekend begonnen met twee overwinningen, maar zondag wacht een lastige klus. De Alkmaarders nemen het thuis op tegen nummer drie Vitesse. "Ik vind dat wij verder zijn", aldus trainer John van den Brom.

"Het is speciaal, maar het is niet zo dat ik een kruis in de agenda zet wanneer we tegen Vitesse spelen," vertelt John van den Brom over de club waar hij jaren speelde en ook later trainer was.

Kampioenschap

AZ staat bovenaan in de eredivisie met uitstekende cijfers. Zes punten, negen goals voor en eentje tegen. Afgelopen week verscheen zelfs het woord kampioenschap in de media. Wellicht wat voorbarig na twee speelrondes. "Ja, ik vind dat heel opportunistisch. Kijk, het is wel mooi. Je kan beter zo beginnen, dan dat je er achteraan moet lopen. Aan de andere kant zegt het nog niks dat we bovenaan staan. Zondag een andere wedstrijd, tegen een club die speelt voor de plekken waar we allemaal voor spelen."

Martin Ødegaard

Vitesse speelt vaak met gehuurde spelers en ook afgelopen week was het raak. Martin Ødegaard komt op huurbasis over van Real Madrid, na eerder bij SC Heerenveen te hebben gespeeld. "We zijn twee weken onderweg en we hebben een goed beeld van ze. Ik heb ze zelf gezien tegen Basel. De grote lijnen zijn duidelijk," aldus de trainer.

Opstelling

'Never change a winning team', dat is de gedachte van Van den Brom. Hij ziet geen reden om te schuiven in zijn elftal. "De jongens hebben het twee wedstrijden goed gedaan. De fitheid is ook goed, dus hetzelfde elftal gaat weer spelen."

Klik op de video's voor de voorbeschouwing, het hele gesprek met Van den Brom en de historie van AZ - Vitesse. De wedstrijd begint zondag om 16.45 uur en is live te volgen op deze site en op de Facebookpagina 'NH Sport'.