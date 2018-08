Verdriet bij Scouting Koog-Zaandijk na felle brand: "Mijn handen trillen helemaal"

KOOG AAN DE ZAAN - Ze hadden de opslag vol met kano's helemaal zelf gebouwd. En vanmorgen moeten ze met lede ogen toezien dat hun trots in één grote zwarte, nog nasmeulende berg puin is veranderd. De verslagenheid is groot onder de leden van Scouting Koog-Zaandijk na de brand van vannacht.

Sander Bruinsma, 24 jaar, is al vanaf zijn zevende lid van de scoutingvereniging. Hij opent vanmorgen het hek om met eigen ogen te zien wat de brand voor schade heeft aangericht. En het valt hem niet mee. "Mijn handen trillen helemaal, er is helemaal niets van over." Hij is één van de bouwers van de opslag.

Kano's

Een ander scoutinglid laat foto's van de opslag zien, van voor de brand. De kano's staan boven elkaar opgestapeld, waaronder een aantal Canadese kano's. "Daar kan je met z'n tweeën in peddelen. Ze kosten ongeveer 900 euro per stuk", vertelt bestuurslid Hans Husslage. Hij was vannacht bij het blussen van de brand aanwezig en is tussendoor even wat bij gaan slapen. Ook een aanhangwagen is door de vlammenzee verwoest. Voor komend weekend stonden er nog geen kanotochten op de agenda, maar vanaf volgende week zouden ze weer het water op gaan. Dat zal voorlopig voor alleen een enkeling mogelijk zijn, er is namelijk maar één kano bespaard gebleven.

Inzameling

Leana Umboh staat vanmorgen ook naar de nasmeulende zwarte massa te kijken. "Ik las het op de app dat er brand was geweest. Gelukkig is het clubhuis niet beschadigd." Ze is ook lid en denkt meteen in oplossingen. "We moeten een inzamelingsactie gaan houden en misschien moeten we zelf wel langs de deuren gaan."

Ze baalt ervan dat de kano's in rook zijn opgegaan en vraagt zich af hoe het nu verder moet zonder die handige aanhangwagen. Over de oorzaak van de brand is nog weinig duidelijk. De scoutingleden hebben wel hun vermoedens, maar laten uitspraken daarover liever aan de brandweer of de politie over.