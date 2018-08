Dierenopvang waarschuwt voor egelnesten in de tuin: "Let op met harken"

AMSTERDAM - Wie in deze periode de tuin onder handen neemt, moet er rekening mee houden dat zich onder het bladerdek een moederegel met haar jongen schuilhoudt.

Daarvoor waarschuwt Vogel- en Zoogdierenopvang De Toevlucht in Amsterdam-Zuidoost. "Het egelbaby-seizoen is begonnen", schrijven medewerkers van de opvang op Facebook. "Zo kregen we gisteren via de Stichting Dierennoodhulp Flevoland een moederegel met jongen binnen."

Het nest van de egel zou bij graafwerkzaamheden zijn verstoord tijdens graafwerkzaamheden, schrijft De Toevlucht. Dat de moeder en haar jongen nog samen zijn, mag daarom een wonder heten, want het gebeurt regelmatig dat baby-egels uit verstoorde nesten door hun moeder worden verstoten.

Derde moederegel met jongen

De gisteren binnengebrachte moederegel is de derde moederegel die in korte tijd met haar jongen wordt opgevangen. "Die brengen hun jongen nu zelf groot in hun buitenverblijf." Ook zijn er inmiddels enkele baby-egels zonder moederegel binnengekomen.

"Dus let op als je de tuin gaat harken", waarschuwen de vrijwilligers. "Er kan zomaar een moeder met een jonge onder een stapel bladeren liggen."