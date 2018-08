Onweer, harde wind, regen en hagelbuien komen eraan

NOORD-HOLLAND - Onze provincie kan zich opmaken voor een onstuimig weekend. Zeker vanavond en morgen kan je in bepaalde delen van de provincie beter even binnen blijven.

Volgens NH-weerman Jan Visser gaat het vanaf een uurtje of 20 uur 'los'. Om met hem te spreken: "Vooral aan de kust krijgen we harde windstoten. Er is een grote kans op onweer, windstoten, regenbuien en hagel."

Het KNMI heeft voor Noord-Holland, Flevoland, Zuid-Holland en Zeeland code geel afgegeven. Plaatselijk kan er in het kustgebied 20 tot 30 millimeter regen vallen, verwacht onze weerman.

Ook morgen is er nog regen te verwachten, waarschijnlijk opnieuw in combinatie met onweer en hagel. Zondag wordt het weer wat rustiger. Dan is het overwegend droog, sluit de weerman af.