Laveloze Heerhugowaardse (18) door het lint op Haarlems terras

HAARLEM - Een 18-jarige Heerhugowaardse is vannacht in Haarlem aangehouden omdat ze zich onder invloed van alcohol had misdragen. Vanaf het terras aan het Spaarne gooide ze flesjes en schold ze voorbijgangers uit, maar daar bleef het niet bij.

Toen agenten na een melding rond 2.15 uur poolshoogte kwamen nemen bij het hotel aan de Koudenhorn, hoorden ze dat de jonge vrouw met haar tante had gewinkeld en daarna een borrel was gaan drinken. Toen de twee merkten dat de laatste trein naar Heerhugowaard al was vertrokken, besloten ze een hotelkamer te boeken.

Op het terras van het hotel ging het mis: zwalkend over het terras smeet de 18-jarige met glaswerk en schold ze argeloze voorbijgangers uit. De betrokken agenten probeerden haar tot bedaren te brengen, maar omdat ze geenszins voor rede vatbaar bleek en haar wangedrag voortzette, besloten ze haar in de boeien te slaan.

Ook dat ging niet zonder slag of stoot, want de vrouw verzette zich hevig en probeerde herhaaldelijk op de agenten in te slaan. Uiteindelijk werd ze geboeid naar het bureau gebracht, waar ze in een cel werd geplaatst. Een half uur lang probeerde ze de celdeur eruit te trappen, maar 'uiteindelijk erkende ze toch haar meerdere in de deur', besluit de politie.