Deel dit artikel:











Vrijwel hele provincie nu voorzien van gele pijlen, maar waarom? Foto: Leendert Moerland

EDAM-VOLENDAM - Oplettende Edammers, Volendammers, Purmerenders en Markers is het wellicht al opgevallen: in hun gemeenten zijn de afgelopen tijd gele pijlen op het wegdek aangebracht. Maar waar zijn ze voor? Gaat het hier om een uit de hand gelopen speurtocht of dienen ze toch een ander doel?

De brandweer Zaanstreek-Waterland verschaft duidelijkheid. "Op veel plekken in Nederland zijn gele (of witte) pijlen op het wegdek geplakt of gespoten", schrijft het regionale korps. "Deze pijlen markeren de locaties van ondergrondse brandkranen, zodat de brandweer bij brand de brandkraan snel kan vinden." Nieuw zijn de pijlen niet, zo blijkt uit een Facebook-post uit augustus 2015. "Vandaag is iemand van de brandweer in Westerkoog bezig geweest met het aanbrengen van gele pijlen in de richting van de PWN-brandkraan zich bevindt", schrijft Leendert Moerland. Inwoners van Zaanstad - waar ook de in Koog aan de Zaan wijk gelegen Westerkoog deel van uitmaakt - zijn dus al een tijdje vertrouwd met de pijlen. Dat kan niet worden gezegd voor inwoners van Edam, Volendam, Purmerend en Marken, waar de pijlen de afgelopen weken zijn aangebracht. Bordjes

"De pijlen zijn een aanvulling op de bordjes die aan gevels hangen", legt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland uit. De bordjes aan de gevels blijven dus hangen, maar dankzij de gele (en witte) pijlen zullen brandweerlieden de brandkraan sneller hebben gevonden en sneller kunnen starten . Volgens de woordvoerder zijn met bovengenoemde gemeenten vrijwel alle Noord-Hollandse gemeenten voorzien van het hulpmiddel. Visuele ondersteuning

Overigens bieden de borden en pijlen brandweerlieden vooral visuele ondersteuning, want de ondergrondse brandkranen zijn ook allemaal digitaal in kaart gebracht.