Kano's verwoest bij nachtelijke brand Scouting Koog-Zaandijk

KOOG AAN DE ZAAN - Bij de felle brand die vannacht een bijgebouw van Scouting Koog-Zaandijk heeft verwoest, is sport- en spelmateriaal van de vereniging verloren gegaan.

"Er lagen kano's en palen in de opslag", zegt medebestuurder Hans Husslage tegen NH Nieuws. "Laten we hopen dat we een goede verzekering hebben."

Lees ook: Felle brand verwoest pand Scouting Koog-Zaandijk

Rond 2.15 uur zagen omwonenden vlammen op het terrein en sloegen alarm. Omdat er op het terrein houten gebouwen staan, spoedde de brandweer zich met meerdere wagens naar het terrein.

Daar aangekomen stond het bijgebouw al in lichterlaaie, maar de brandweer kon wel voorkomen dat het vuur oversloeg naar het hoofdgebouw. Wel werd - vanwege de hevige rookontwikkeling - omwonenden aangeraden ramen en deuren te sluiten.

"Het is op zich vreemd", zegt bestuurslid Klaas Zwart over de oorzaak van de brand. "We zitten hier nu vijftien jaar en hebben nog nooit zoiets gehad."

De politie onderzoekt hoe de brand is ontstaan.