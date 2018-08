Ajax-fan smeekt om zijn harde schijven na inbraak: "Herinneringen overleden vader weg"

AMSTERDAM - Een mooie voetbalavond in de Amsterdamse Johan Cruijff Arena eindigde met een flinke domper voor supporter Nils van Oosten. De auto van de rasechte Ajacied werd woensdagavond aan de Flinesstraat in Amsterdam Zuidoost leeggehaald. Dierbare herinneringen dreigen daarmee verloren gegaan.

De dieven stalen een tas met daarin een laptop. "Dat is allemaal te vervangen", zegt Van Oosten. Maar ook de harde schijven die in de auto lagen werden meegenomen. "Daar staan vakantiefoto's op tot meer dan tien jaar geleden. Maar het belangrijkste: herinneringen aan mijn vader die vorig jaar februari overleed", legt Nils uit. Van afscheidsboodschappen tot foto's, alles staat op de gestolen schijven.

Onbetaalbare herinneringen

"Voor mij zijn die herinneringen onbetaalbaar", benadrukt hij. Niels roept de dief dan ook op om zijn schijven terug te sturen, desnoods anoniem. "Als je een hart hebt stuur je de harde schijven terug. Jij hebt er niks aan, ik wel", schrijft hij op Facebook.

De Ajax-supporter komt oorspronkelijk uit Alphen aan de Rijn maar woont al enige tijd in België, net onder Brussel. Geregeld rijdt hij voor een wedstrijd van Ajax op en neer naar Amsterdam. Hij kan zichzelf wel voor zijn kop slaan. "Je moet het natuurlijk niet meenemen en in de auto laten liggen. In die zin ben ik naïef geweest", vertelt Nils tegen AT5. "Ik ben gewoon uit mijn werk naar Amsterdam gesjeest, met de rugtas met spullen."

"Hou het lekker!"

Van Oosten is teleurgesteld: '"Jammer dat de stad waar ik zo van hou en waar ik zo ver voor rij, mij zo behandelt", zegt hij. De Ajacied hoopt dat de dader zich achter de oren krabt. "Het zal om duizend euro aan spullen gaan. Als dat je gelukkig maakt, hou het lekker", vertelt hij. Maar de fysieke schijven of enkel de inhoud wil hij heel graag terug.

In het Facebook-bericht dat Nils schreef legt hij uit hoe de spullen terug kunnen komen.