VIDEO: Verzorger herdenkt overleden leeuw: "Heel wat reigers uit de lucht geplukt"

AMSTERDAM - (AT5) In de Amsterdamse dierentuin Artis werd vandaag gerouwd om Caesar. De twintigjarige leeuw overleed vanochtend. "Mensen kwamen vanuit heel Europa hier naartoe om hem te bewonderen", zegt zijn verzorger.

Volgens verzorger Sil Verhagen was Caesar een opvallende verschijning met grote, donkere manen. "Zo zag je niet heel vaak." De laatste tijd ging het niet zo goed met de iconische leeuw die al negentien jaar in Artis woonde. 'Gister ging het wat sneller achteruit. Toen hebben we vanmorgen besloten om hem in te laten slapen.'

Verhagen heeft bijzondere herinneringen aan Caesar. "Nou, dat ie heel wat reigers uit de lucht heb geplukt", zegt de verzorger. "De vrouwtjes vangen het en hij rent erop af en neemt het over. Dat laat toch wel zien dat het echt een dominant mannetje was."

Opgezet en tentoongesteld

Caesar laat twee dochter achter, die vorig jaar ook al hun moeder Ti-cuna verloren. Zij zijn nu wees, maar zullen in tegenstelling tot de medewerkers en bezoekers van Artis niet heel lang rouwen. "Zulke dingen vergeten zij gewoon veel sneller", legt Verhagen uit.

Caesar zal worden opgezet en tentoongesteld in het Groote Museum, dat te vinden is op het terrein van Artis. Door zijn dood is er geen mannetjesleeuw meer in de dierentuin, maar er wordt al over een nieuwe gesproken.