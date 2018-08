Deel dit artikel:











Syriër verdiende duizenden euro's met kindersmokkel naar Schiphol Foto: NH Nieuws

SCHIPHOL - (AT5) Een man uit Syrië is veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf, waarvan vier maanden voorwaardelijk, voor het smokkelen van kinderen. De man haalde in ruim een jaar tijd vijf kinderen illegaal van Griekenland, via Schiphol naar Nederland. Dat gebeurde tussen december 2016 en februari 2018.

Volgens het Openbaar Ministerie is de man uit Syrië gevlucht. Hij verklaarde in de rechtbank uit elkaar gevallen gezinnen te willen helpen. Het smokkelen van de kinderen zou een uiting van 'liefdadigheid' zijn geweest. Eigen kinderen werden ingezet

De rechtbank denkt daar anders over. Met de smokkel waren duizenden euro's gemoeid. Daarnaast zette de man zijn eigen kinderen in bij de smokkel. Hij liet zijn kinderen meereizen om op die manier geloofwaardiger over te komen als 'reizend gezin'. De rechtbank noemt dat 'bijzonder ernstig'. "Door mensensmokkel wordt bijgedragen aan het in standhouden van een illegaal circuit (...) terwijl het beeld en de positie van de 'echte' asielzoeker daardoor kan worden geschaad", valt er te lezen in het vonnis. Of de vijf gesmokkelde kinderen en hun ouders nog in Nederland zijn, is onduidelijk.