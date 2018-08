Meester-strategen strijden om de vlag tijdens WK Stratego: "Ik speel op de man"

NAARDEN - Het wereldkampioenschap (WK) Stratego is vandaag begonnen in de vesting van Naarden. Deelnemers uit de hele wereld strijden om de titel van beste strateeg. Ook meerdere Noord-Hollanders doen een gooi naar de prijzen.

Noord Hollandse trots is Dennis Baas uit Amsterdam. Hij is gespecialeerd in het eerste onderdeel van het WK: de barrage, een kleinere versie van Stratego met in totaal acht stukken per persoon. Hij is oud-wereldkampioen in deze discipline.

Dennis zat in aanloop naar het bordspelkampioenschap in een lastig parket. Zijn vrouw wordt op de dag van het WK geopereerd. "Mijn vrouw had juist gevraagd of ik wilde spelen", zegt hij. "Die zei: 'Ik neem die operatie, maar ga er sowieso naartoe'." Net voor de start kreeg hij een verlossend telefoontje: het was allemaal goed gegaan.

In totaal doen honderd spelers mee aan het wereldkampioenschap. afkomstig uit de hele wereld. Regerend wereldkampioen is de Nederlander Anjo Travaille. Hij en een aantal andere deelnemers stellen zich hieronder voor:

Dennis Baas zijn WK begon voorspoedig, de eerste wedstrijd won hij. Zijn tactiek is om echt op de man te spelen. "Ik kan vrij goed een tegenstander inschatten en een truc verzinnen. Ik speel op de man."

'Heel veel tellen'

Hij is helemaal fan van het spel en speelt het spel al jaren. "Ik vind het leuk, omdat het een spel is met imperfecte informatie. Schaken is helemaal open, dus daar kan je het uitrekenen met een analyse. Stratego is ook nadenken over wat iemand anders doet, en het blind kunnen. Ik tel de stukken en ik tel de zetten. Dat is ook nodig, anders kun je dit spel niet goed spelen. Het is heel veel tellen", zegt hij lachend.

Het WK Stratego loopt tot en met zaterdag. Dan is de beste 'generaal' bekend.