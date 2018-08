Deel dit artikel:











IJmuiden legt 'rauwe loper' uit, kustplaats wil toeristen lokken Foto: NH Nieuws/Fred Segaar

IJMUIDEN - In een poging meer toeristen te lokken, presenteert IJmuiden zich in een marketingcampagne als 'Rauw aan Zee'. En onlangs werd 'de rauwe loper 'uitgelegd, een route die de gang van bezoekers naar zee toegankelijker moet maken. Onder meer met zitbankjes in de buurt van de haven en het strand.

IJmuiden ziet er voor toeristen op het eerste gezicht niet zo aantrekkelijk uit. 'Maar we hebben hier met Tata Steel en de haven wel een heel eigen, rauw karakter en daar proberen we onze kracht van te maken", zegt wethouder Jeroen Verwoort (VVD). "Als mensen om zich heen kijken dan zullen ze zien dat wij hier het breedste strand hebben, een pier waarop je twee kilometer de zee op kunt lopen en prachtige duinen." Lees ook: Zaanse Schans moet maatregelen nemen vanwege topdrukte Dat Verwoort veel mensen naar de kustplaats wil krijgen, blijkt wel uit de bus die de gemeente Velsen, waar IJmuiden onder valt, heeft laten rijden om mensen uit onder meer Haarlem naar de kustplaats te lokken. Verwoort, geboren en getogen in IJmuiden hoopt zijn liefde voor de stad over te geven aan een nieuwe stroom toeristen. "Behalve rauw is IJmuiden gastvrij. We zijn geen Zandvoort en dat hoeft ook helemaal niet, maar we hebben wel een heel eigen karakter en dat willen we de mensen graag tonen", besluit de wethouder.