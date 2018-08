Doorbraak zaak Nicky Verstappen geeft hoop voor Hilversumse cold case

HILVERSUM - Dat er na twintig jaar een doorbraak is in de zaak van de vermoorde Nicky Verstappen uit Limburg, geeft Wicky van der Meys hoop. Haar 72-jarige vader Martien van der Meys werd in 2002 op een brute wijze vermoord op de Admiraal de Ruyterlaan in Hilversum. "Ik geloof gewoon dat door de nieuwe technieken de moord op mijn vader wordt opgelost."

Martien wordt in 2002 doodgestoken als hij zijn hondje aan het uitlaten is. Zestien jaar later is de dader nog steeds voortvluchtig. "De moord op mijn vader heeft zo enorm veel impact op mij en mijn gezin gehad", vertelt Wicky van der Meys aan NH Nieuws. "Het doet zo ontzettend veel pijn"

Lees ook: "Je zou tegen de sterren willen schreeuwen: Papa ik hou van je"

Dinsdag maakte de politie bekend dat er een verdachte in beeld is in de zaak-Verstappen door het dna-verwantschapsonderzoek. "Ik ben zo blij voor de nabestaanden", vertelt Wicky. "Nu er zo'n grote doorbraak is in de zaak van Nicky Verstappen, geeft mij dat hoop", legt ze uit.

"Er zijn nog 1500 onopgelosde moordzaken in Nederland en dat kan gewoon niet. Er lopen nog 1500 moordenaars rond in Nederland, en dat is zo ontzettend erg."