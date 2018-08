Deel dit artikel:











Facundo Lescano speelgerechtigd voor Telstar Foto: NH Nieuws

VELSEN-ZUID - Facundo Lescano is speelgerechtigd voor Telstar en kan morgen thuis tegen MVV zijn debuut maken voor De Witte Leeuwen. "Het papierwerk is afgerond en het is nu aan de trainer of ik ga spelen", aldus Lescano.

Naar verwachting zal Lescano tegen MVV niet starten. Voor de Argentijnse Italiaan is het behoorlijk aanpassen. "De taal is het moeilijkst. Soms begrijp ik niet wat de trainer wil. Ook de velden en het eten is anders, maar dat wist ik en nu moet ik mij gaan aanpassen", aldus Lescano. Telstar - MVV is vrijdag live te horen bij NH Radio.