IJsbaan Zandvoort vreest voortbestaan en maant gemeente tot actie

ZANDVOORT - Twee bomen op het Raadhuisplein zouden er wel eens voor kunnen zorgen dat er komende winter niet geschaatst kan worden op de kunstijsbaan in Zandvoort. De bomen staan in de weg volgens de ijsbaan, maar de gemeente zoekt liever naar een andere oplossing dan het verplaatsen van de twee platanen.

Er zijn nieuwbouwwerkzaamheden op het Raadhuisplein en de organisatie wil graag dat de bomen verplaatst worden. De baan zou anders veel te klein worden.

Het geduld van Rob de Graaf, voorzitter van de ijsbaan, begint aardig op te raken. "We zijn hier nu al anderhalf jaar mee bezig." Ze hebben zelf een ontwerptekening gemaakt voor het plein, zodat daar allerlei soorten evenementen plaats kunnen vinden.

Ondernemers in de buurt stemden ermee in, maar een reactie van de gemeente bleef uit. "Als de bomen blijven staan, dan hebben we 165 vierkante meter. Onze baan is normaal 240 vierkante meter en daar komen de generatoren en de koek en sopietent nog bij", vertelt De Graaf. Hij denkt dat als de baan te klein is, dit problemen oplevert. "Niet iedereen zal er dan op kunnen schaatsen en wij moeten dan als een soort verkeersregelaars gaan optreden en dat willen we niet."

Alternatief

De gemeente en de ijsbaan hebben al gesproken over alternatieve locaties voor komende winter, maar ook die locaties voldoen niet volgens de voorzitter. "Het Gasthuisplein bijvoorbeeld is ook veel te klein en op de boulevard van Zandvoort staat te veel wind. Dat is niet goed voor het ijs." Het bestuur van de ijsbaan heeft een brief naar de wethouder gestuurd met de vraag om de kwestie, in tegenstelling tot haar voorgangers, wel snel op te pakken en gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Reactie gemeente

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat de wethouder ook niets liever wil dan dat de ijsbaan behouden blijft voor Zandvoort en dat er verschillende opties worden onderzocht. "Dat kan zijn op een andere locatie, dat kan zijn om de ijsbaan om de bomen heen aan te leggen, maar de bomen kappen is absoluut geen optie." De Graaf laat weten dat er nooit over kappen is gesproken, maar alleen over verplaatsing. Hij voelt het ijs inmiddels langzaam onder zijn voeten wegsmelten. De gemeente gaat wellicht nog onderzoeken wat een eventuele verplaatsing van de bomen zou moeten kosten, maar wel met de opmerking dat het jaarlijks heen en weer verplaatsen van bomen niet goed voor de gezondheid van de bomen is en dat "bomen het sowieso al moeilijk hebben in Zandvoort."