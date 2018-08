Hoofddorper voorkomt autoroof Portugal "Ik hing aan de autodeur"

HOOFDDORP - Edwin Eekhof uit Hoofddorp heeft tijdens zijn vakantie in Portugal een hele andere kant van het land én zichzelf gezien. Na een middagje op het strand in de badplaats Azurara, wist hij te voorkomen dat zijn auto door een Portugese dief werd gejat. "Het was een kat-en-muis-spel", vertelt hij aan NH Nieuws.

Na een relaxed dagje aan de costa wandelen Edwin en zijn gezin naar parkeerplaats om terug te keren naar de camping. Edwin loopt alvast vooruit naar de auto, zodat zijn familie verderop kan instappen. Alleen: hij moet heel nodig naar het toilet, dus zoekt hij een rustig plekje tussen het aangrensende riet om op zijn gemak te kunnen plassen.

De auto had de hele dag in de brandende, Portugese zon gestaan en dus steekt Edwin alvast de autosleutel in het contact om de airco te laten draaien. Dat doet hij vaker, vertelt hij, bijvoorbeeld als hij moet pinnen. Terugkijkend raadt hij iedereen af dit ooit te doen: "Dat is de les", vertelt hij lachend aan NH Nieuws. "Het kan zo gebeurd zijn!"

Vastgeklamd aan de bijrijdersdeur

Nadat de Hoofddorper zijn gulp dicht doet, loopt hij terug naar de auto - zo'n tien meter verderop. Als hij dichterbij komt, ziet 'ie een silhouet achter het stuur. Eerst denkt Edwin dat het zijn zoon is, maar al snel wordt duidelijk dat het een onbekende man is die in zijn auto is gaan zitten.

Als de dief Edwin ziet aankomen, rijdt hij razendsnel achteruit. Edwin kan nog net de bijrijdersdeur openen. Ongeveer vijf meter hangt hij aan de auto, zijn voeten slepend over het hete asfalt. Uiteindelijk weet hij in de auto te stappen. Zodra Edwin naast de autodief zit, stapt die uit. "Het werd een soort kat-en-muis-spel."

'Geluk van een automaat'

Edwin wil de man die het op zijn auto heeft gemunt achtervolgen, maar zodra hij uitstapt, stapt de dief weer in. Ook Edwin grijpt weer naar de bijrijdersdeur en trekt zichzelf de auto in. "Het was vast een stom gezicht", kijkt hij terug. Maar het was wel de juiste zet om de dief buitenspel te zitten. In een beweging trekt Edwin de autosleutel uit het contact.

Zodra de auto tot stilstand komt rent de gefaalde dief weg naar een handlangerswagen, die daarna snel verdwijnt in de Portugese straten. Achteraf denkt Edwin dat de dief niet wist hoe hij met een automaat moest omgaan. "Hij zette hem in zijn achteruit. Dat is mijn geluk geweest. Als hij hem in zijn vooruit had gezet, dan had ik verloren."

Oerreactie

En in dat geval was Edwin naast zijn auto ook paspoorten, telefoons, badspullen en een speakerboxje armer geweest. Maar de Hoofddorper kan terugkijken op een geslaagde actie. "Het was een primaire reactie eigenlijk", reflecteert hij.

Ook al is de vakantie nog niet afgelopen voor de familie Eekhof; ze hebben nu al een verhaal dat de vrienden en familie in Hoofddorp versteld doet staan!