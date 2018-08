Mats Seuntjens wordt volwassener: "Ik kijk ook naar het gehele plaatje"

ALKMAAR - Hij is de speler van AZ die alle facetten beheerst. Hij is snel, technisch, fysiek sterk en heeft een uitstekend overzicht. Mats Seuntjens, 26 jaar en bezig aan zijn derde seizoen bij AZ. Zijn stempel op het Alkmaarse spel wordt steeds groter. "Ik voel me een van de eerste elf spelers."

"De eerste wedstrijd tegen NAC was ik heel goed en de tweede wedstrijd tegen Emmen was niet heel goed. Gelukkig heb ik wel een assist kunnen geven." Analyseert Seuntjens zijn prestaties tot nu toe. Hij geeft zichzelf een zes. "Als ik een acht had gegeven was het ook op zijn plaats, maar ik begin met een zesje."

Ideale twaalfde man

Mats Seuntjens maakte in de zomer van 2016 de overstap van NAC Breda naar Alkmaar. Tot nu toe was hij vaak de ideale twaalfde man. Hij bekleedde bijna alle posities, van centrale verdediger tot aan spits. Nu staat hij rechtsbuiten en lijkt hij een vaste basisplek te hebben. "Ik voel me nog niet de rechtsbuiten, spits of rechtshalf van AZ, maar ik heb wel gevoel dat ik een van de elf ben."

Nieuwe rol

Met zijn zesentwintig jaar behoort Seuntjens tot de meer ervaren spelers van de selectie. Hij merkt dat hij naast zijn individuele ontwikkeling ook steeds meer oog heeft voor het teambelang. "Ik kijk ook naar het gehele plaatje, de trainer geeft mij daarin ook een belangrijke rol. Als de trainer iets uitlegt, dan snap ik snel wat hij bedoelt. Dan kan ik goed verwoorden naar de andere jongens. Dat is een rol die ik graag op me wil nemen."

Bekijk de video voor het gehele gesprek met de allrounder van AZ. Zondag spelen Seuntjens en co tegen Vitesse. Dit duel begint om 16.45 uur en is live te volgen op deze site en Facebook.