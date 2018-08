Deel dit artikel:











Nieuw-Venneper Tallon Griekspoor uitgeschakeld in US Open Foto: ANP / Koen Suyk

NIEUW-VENNEP - Debutant Tallon Griekspoor is uitgeschakeld in de kwalificaties van de US Open in New York. De Nieuw-Venneper moest in de eerste ronde van het tennistoernooi zijn meerdere erkennen in het grote talent Felix Auger-Aliassime.

De net achttienjarige Canadees won met 7-5 6-3 van Griekspoor. Zijn oudere broer Scott werd een dag eerder ook al meteen uitgeschakeld.