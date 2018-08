Benefietconcert voor gedupeerden brand De Klok: ''Als je hier weggaat moet je portemonnee leeg zijn''

EGMOND AAN ZEE - Het idee lag er al een tijdje, maar nu begint het ook echt vorm te krijgen. Het benefietconcert, voor de gedupeerden van de verwoestende brand in Egmond aan Zee, vindt op 6 oktober plaats in sporthal De Watertoren.

De betrokkenheid is volgens organisator Peter Wijn enorm. ''We hebben al veel aanbiedingen gehad van bandjes, mensen die het licht en geluid willen verzorgen en evenementenbureaus die belangeloos willen helpen, het is fantastisch.''

Pleister op de zere wond

De brand, nu precies een week geleden, legde restaurant De Klok compleet in de as. Ook omliggende panden hadden grote schade. Toch is de strijdlust er niet minder om. ''De eigenaren waren goed verzekerd, maar je komt toch nooit helemaal uit de kosten. Wij hopen dat dit een pleister wordt op de zere wond.''

Onno Tijm, beheerder van de sporthal, verwacht dat er een kleine duizend mensen in de sporthal passen. Voor het concert wordt entreegeld gevraagd dat ten goede komt aan het goede doel. ''De Klok is de huiskamer van Egmond en we moeten alles op alles zetten om die weer in oude staat op te bouwen. Maar ook andere gedupeerden moeten worden geholpen. We moeten ze letterlijk en figuurlijk uit de brand helpen.''

Lege portemonnee

De enige horde die nu nog genomen moet worden is de gemeente. Want die moet nog een evenementenvergunning afgeven voor het benefietconcert. ''Ik ga er eigenlijk wel vanuit dat dat goed gaat komen. Het wordt een prachtige avond waarbij we ook oude foto's laten zien en interviews willen laten horen'', aldus Peter Wijn. ''En we hopen natuurlijk dat de mensen aan het eind van de avond met een lege portemonnee naar huis gaan.''