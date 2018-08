Deel dit artikel:











Losloopgebied voor honden in Velsen voorlopig niet beperkt Foto: Shutterstock

VELSEN - In de parken Velserbeek in Velsen-Zuid en het Burgemeester Rijkenspark in Santpoort wordt voorlopig het losloopgebied voor honden niet beperkt. De honden mogen in die gebieden vrij rondlopen waar het nu ook nog mag. Het besluit voor het Watertorenpark blijft wel in stand.

Dat schrijft mediapartner RTV Seaport. In maart besloot de gemeente de hondenlosloopplaatsen in het Burgemeester Rijkenspark, Park Velserbeek en het Watertorenpark te verkleinen, dan wel te verplaatsen. Ongeveer dertig hondenbezitters dienden bezwaar in tegen het besluit. Daarnaast kreeg de raad een petitie aangeboden, ondertekend door ruim 1800 mensen. Lees ook: IJmuidense start petitie tegen inperking hondenuitlaatplaatsen: "Straks blijft er niks over" Daarom heeft het college het besluit gedeeltelijk ingetrokken, behalve voor het Watertorenpark. Daar gaat het losloopgebied wel veranderen. Na de zomer besluit het college wat er met de parken Velserbeek en Burgemeester Rijkenspark gaat gebeuren.