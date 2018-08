Toerisme groeit door nieuw strand bij Camperduin en Petten: "We staan eindelijk op de kaart"

CAMPERDUIN - Steeds meer badgasten weten het strand bij Camperduin en Petten te vinden. Het is drukker dan ooit. Dat heeft alles te maken met het 'nieuwe strand'. Paviljoenhouder Clifton Tuinfort weet het zeker. "Het heeft Camperduin en Petten op de kaart gezet."

Inmiddels is hij er heel gelukkig mee, maar Clifton Tuinfort van paviljoen Struin keek wel even op toen hij in 2013 de mededeling kreeg dat de zeewering tussen Camperduin zou verdwijnen achter nieuw land. "Het enige wat je te horen krijgt is dat een hele berg zand voor je deur komt te liggen, maar geen idee wat ze er mee bedoelen. Het is er alleen maar mooier op geworden."

Miljoenen kubieke meters zand zijn aangerukt om een nieuw strand aan te leggen als kustverdediging. Paviljoen Struin ligt nu niet meer aan vloedlijn, maar zeker 200 meter verder landinwaarts. Bij Camperduin is en lagune aangelegd en bij Petten een uitkijkpunt van bijna dertig meter hoog. En er ligt een fietspad tussen beide badplaatsen.

Poeh, wat mooi

Bovenop het uitkijkpunt van Petten lijkt het wel Griekenland, vertellen bezoekers uit Deventer. "We hebben gezien hoe het zand werd aangebracht jaren geleden. Het eindresultaat is prachtig; dat diepe witte strand. Poeh, wat een mooi stuk Noord-Holland is er bij gekomen."

Paviljoenhouder Tuinfort is blij, maar heeft nog wel wat wensen. "Ik zou hier ook graag een uitkijkpunt hebben. Het hoge duin ligt er al bij de lagune. En en fietspad naar Bergen aan zee; dicht langs de zee zou ook prachtig zijn."