Snoei: "Wij willen thuis aan klantenbinding doen"

VELSEN-ZUID - "Wij willen thuis aan klantenbinding doen. Wij willen naar voren voetballen en daar een resultaat aan koppelen. Als het aan ons ligt wordt het een aanvallende wedstrijd", aldus Telstar-trainer Mike Snoei over de thuiswedstrijd tegen MVV.

Vorig jaar begon Telstar de competitie met een aantal gelijke spelen. "Nu willen wij openen met een goede overwinning", vertelt Snoei.

Facundo Lescano speelgerechtigd

Daar ben ik heel blij mee. Hij heeft nog wel wat aanpassing nodig. Hij is hier net en spreekt nog geen woord over de grens. Dat is best pittig. Laten wij hem de tijd geven."

Adham El Idrissi op amateurbasis naar Telstar

"Het is een heerlijke speler die een geweldige tijd bij Ajax heeft gehad. Daarna is hij een beetje de weg kwijtgeraakt. Dat heeft hij nu achter zich gelaten. Hij heeft zich in een week tijd voortreffelijk bewezen. Hij moet in de tussentijd laten zien dat zijn gedrag professioneler is geworden", zei Snoei. Tegenover de komst van El Idrisse staat het vertrek van Floris van der Linden. Het contract van de aanvaller is ontbonden en vandaag is alles afgerond.