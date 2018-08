Deel dit artikel:











VIDEO: Timelapse zeesluis IJmuiden Foto: NH Nieuws

IJMUIDEN - De bouw van de nieuwe zeesluis in IJmuiden heeft heel wat voeten in de aarde. Op deze timelapse kan je goed zien wat er de afgelopen maanden allemaal is gebeurd.

Het bouwwerk moet zorgen dat er meer en grotere schepen naar de haven in Amsterdam kunnen varen. In september 2016 gaf minister Schultz van Haegen het startsein voor de bouw. Lees ook: Grote tegenslag bij bouw zeesluis IJmuiden: ruim twee jaar vertraging Kijk hieronder de timelapse die Havenmeester plaatste op Twitter.