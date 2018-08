Afsluitdijk Wadden Center populaire poort naar Noord-Holland

DEN OEVER - Het wordt steeds drukker in het nieuwe Afsluitdijk Wadden Center bij Kornwerderzand. Het centrum vertelt toeristen alles over de Afsluitdijk en het Waddengebied. "Wij zetten ons in om een poort naar Noord-Holland te zijn voor toeristen."

Het Afsluitdijk Wadden Center is in maart van dit jaar geopend en laat belangstellenden alles zien over de geschiedenis en het belang van de Afsluitdijk. "Maar we vertellen ook alles over de toekomstplannen, want de dijk is toe aan een grondige opknapbeurt," vertelt Janneke Laverman aan NH Nieuws.

Interactieve opstellingen en panelen geven een beeld van de mogelijkheden van de Afsluitdijk. "We hebben de dijk nodig als bescherming tegen het water, maar tegelijkertijd maken we in de dijk ook gebruik van het water door stroom op te wekken met turbines en de werking van zout met zoet water."

Op de permanente expositie kom je ook de Waddenpoort van Den Oever tegen. Daar staat het Waddenbelevingspunt - dat ook dit jaar in gebruik is genomen - hoog boven het wad, vlakbij de lepelaarkolonie. Arie Kuiper komt er om vogels te kijken. "Ik had het nog niet gezien. Het is prachtig hier."