Vissenopvangcentrum bestaat tien jaar: "Vissen hebben ook een hart"

BREEZAND - Het enige vissenopvangcentrum van Noord-Holland staat in Breezand. De visopvang bestaat tien jaar en beheerder Steven Goedhart verzorgt tientallen afgedankte vissen. Hij is op zoek naar nieuwe baasjes voor de vissen.

De visopvang in de bovenwoning van Steven Goedhart staat vol aquaria. Van guppies en goudvissen tot grote zwarte algeneters en pauwogen. Het is een roeping die hij van zijn overleden vader heeft overgenomen. "Veel mensen dumpen vissen in de wc. Dan komen ze in het riool terecht en dat vind ik zielig. Je kunt ze ook naar de opvang brengen, die kan ze herplaatsen."

Steven aait een grote zwarte algeneter. "Die is handtam. Mensen kopen zo'n vis als ze vijf centimeter zijn, maar ze vergeten dat vissen groeien. Deze is nu twintig centimeter en dan komt 'ie hier terecht."

In de visopvang komen de dieren eerst in een quarantaine-bak. "Daar mogen ze pas uit als ik denk dat ze het goed doen. Het belangrijkste is dat ze gezond naar een ander huisje gaan waar ze oud mogen worden en doodgaan."