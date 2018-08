Grote Anne siert Amsterdamse Wibautstraat

AMSTERDAM - (AT5) Het contrast kan bijna niet groter. Een stralende, kleurrijke Anne Frank op een braakliggend terrein van de Hogeschool Amsterdam aan de Wibautstraat. Sinds vandaag is Amsterdam een schilderij rijker.

Het schilderij is van de Duitser Philipp Scharbert, in de stijl van popartschilder Roy Lichtenstein. Scharbert was al langere tijd op zoek naar een plek voor zijn kunst toen hij dit gemaal op de hoek van de Wibautstraat en de Mauritskade zag. Saai en grijs, perfect voor een mooi schilderij.

Meerdere voorstellen

"Ik heb meerdere voorstellen gedaan aan de hogeschool", vertelt de kunstenaar aan Het Parool. Zo haalde een ontwerp van een grote rode slang met drie andreaskruisen het bijvoorbeeld niet. Maar in een groot popart-schilderij van Anne Frank konden ze zich allebei vinden.

Wie het resultaat op het gemaal wil zien, moet snel zijn. Voor het einde van het jaar wordt het gemaal met het portret erop gesloopt. Maar een geluk: de kunstenaars gaat hetzelfde schilderij op een marketeer op de Nieuwmarkt maken.