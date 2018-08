Pechgeval in Coentunnel: twee rijstroken dicht

AMSTERDAM - Door een pechgeval in de Coentunnel bij Amsterdam zijn er tijdelijk twee rijstroken dicht. De file loopt op.

De precieze details van het pechgeval zijn niet bekend.

Op dit moment sta je ongeveer een kwartier in de file.

Pechgeval in de Coentunnel, dus twee rijstroken dicht. Weet jij wat je moet doen bij pech of een ongeluk in een tunnel? Check: https://t.co/71h77xEs4u. #A10 pic.twitter.com/E9myfTExea

— Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) 23 augustus 2018