Dierenopvang Bonte Piet heeft het zwaarder dan ooit Foto: NH

MIDWOUD - Bij vogel en-dierenopvang Bonte Piet zijn in de eerste helft van dit jaar net zoveel dieren binnengebracht als in heel 2017. Een verklaring heeft de opvang er niet voor: "Het is lastig te zeggen."

Mogelijk heeft het te maken met het mooie weer, waardoor mensen meer buiten zijn geweest en daardoor gewonde of verzwakte dieren hebben gevonden. Maar volgens Andra Minnema van de opvang kan het misschien ook met de naamsbekendheid van Bonte Piet te maken hebben. Gemotiveerd

De opvang heeft het in ieder geval razenddruk gehad de afgelopen maanden. Het soort dieren dat binnen wordt gebracht is niet echt anders dan normaal. Met ruim veertig vrijwiligers redt de opvang het maar net. "Iedereen is enorm gemotiveerd, maar de vrijwiligers hebben het wel zwaar", laat Minnema weten. Eigenlijk moeten er vrijwilligers bij, terwijl er steeds meer weggaan. En dat heeft te maken met de aantrekkende economie. Vrijwilligers krijgen een baan en hebben dan geen tijd meer voor vrijwilligerswerk. Minnema hoopt toch dat er nog wat mensen zich aanmelden om te komen helpen. "Het is veel schoonmaakwerk. Verder moet je natuurlijk van dieren houden en ouder zijn dan 16 jaar."