Medewerkster tankstation waarschuwt voor gevaarlijk spel: "Kinderen bij vreemden in auto" Foto: Shutterstock

BOVENKARSPEL - Een medewerkster van een tankstation in Bovenkarspel is geschrokken van een 'zoekspelletje' waarin kinderen bij een vreemde in de auto stappen om ergens gedropt te worden. Ze hoorde dinsdagavond hoe drie jongens aan een klant vroegen of ze met hem mee mochten rijden.

"Dit is zo gevaarlijk!", waarschuwt Lisa. Ze ziet vaker kinderen - volgens haar tussen 6 en 11 jaar - rondlopen bij het tankstation waar ze werkt. "Soms komen ze naar mij toe om te vragen of ik eerder kinderen heb gezien, omdat ze een zoekspelletje doen", schrijft de medewerkster op Facebook. Dinsdagavond liepen drie jongens van rond de acht jaar rond op het tankstation. Toen Lisa hoorde dat zij aan een klant vroegen of ze met hem mee mochten rijden, stuurde Lisa de jongens meteen weg. "Als ze bij een verkeerde in de auto stappen, hebben ze echt een groot probleem." Ouders

De medewerkster vergat het telefoonnummer van de ouders te vragen en probeert nu via sociale media zoveel mogelijk mensen in de omgeving op de hoogte te brengen van het spel. "Het is hier tenslotte geen speelterrein. Ik wil niet weten wat er allemaal kan gebeuren, want als ze echt bij de verkeerde instappen..."