Zondagrust legt het af tegen dj-festival Alkmaar: "Blij met duidelijkheid"

ALKMAAR - Het Alkmaarse festival 'De Brug Draait Door' kan komende zondag gewoon doorgaan. De rechter heeft bepaald dat de gemeente terecht een vergunning voor het evenement heeft afgegeven. De Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging en een omwonende hadden bezwaar gemaakt.

Volgens de rechter is het muziekevenement niet in strijd met de Zondagswet. De bezwaarmakers hadden de wet uit 1815 er bij gehaald om hun bezwaren, onder meer geluidsoverlast, te onderbouwen.

Op grond van een artikel in die Zondagswet 'is het verboden om op zondagen gerucht te verwekken dat op een afstand van meer dan 200 meter hoorbaar is'. De burgemeester van een gemeente kan daar van afwijken, mits het 'gerucht' na 13.00 uur plaatsvindt. De Brug Draait Door begint om 16.00 uur.

De rechter vindt bovendien dat de zondagsrust een paar keer per jaar mag worden verstoord. Dit evenement vindt maar een keer per jaar plaats. Daarnaast is niet aangetoond dat de godsdienstuitoefening wordt verstoord omdat er geen kerkdiensten zijn ten tijde van het festival. Het evenement mag dus doorgaan.

Duidelijkheid

In een reactie aan NH Nieuws laat de bezwaarmakende binnenstadbewoner weten 'blij te zijn dat er duidelijkheid is'. "We vonden dat we geldige argumenten hadden om bezwaar te maken. De rechter beslist anders en dat respecteren we."

Verder benadrukte de omwonende dat de rechtszaak niet gericht was tegen het evenement en de bezoekers. "Wij maken bezwaar tegen de wijze waarop de gemeente omgaat met de belangen van de binnenstadbewoners. Deze zaak was dus ook een signaal naar de gemeente en de politiek."

Leefbaar

Hij vervolgt: "Wij zijn nog steeds van mening dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met de belangen van de binnenstadbewoners. Wij willen graag in gesprek met hen hierover. Ons doel is dat Alkmaar niet alleen een bruisende binnenstad heeft, maar een bruisende én leefbare binnenstad."

Desgevraagd laat de omwonende weten dat hij komende zondag dus maar een bezoek buiten de stad gepland heeft. De organisatoren van De Brug Draait Door hebben nog niet gereageerd op de uitspraak van de rechter. Het festival op de Platte Stenenbrug is zondag van 16.00 tot 23.00 uur.