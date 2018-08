Halve kilo explosief materiaal werd bezorgd in kinderspeelgoed

AMSTERDAM - (AT5) Hij wist best dat het geen zuivere koffie was. Maar dat er in het pakketje, besteld op het darkweb, het explosieve poeder semtex zat, had Ali nooit verwacht. "Hoe kun je in godsnaam bedenken dat het explosieven zijn?"

Het zit in een vrij grote doos. Een houten lieveheersbeestje op wieltjes. Het kinderspeelgoed wordt op 27 september 2016 afgeleverd door een bezorger van pakketservice DHL bij een woning in Amersfoort.

Het pakketje komt uit de Verenigde Staten en wordt in ontvangst genomen door iemand die op dat moment in de nieuwbouwwoning verblijft. Korte tijd later duikt de dan 22-jarige Ali A. bij de woning op om de kartonnen doos met kinderspeelgoed in ontvangst te nemen.

Ali wordt vervolgens opgehaald door zijn vier jaar jongere broertje Yusuf. Samen rijden ze met de doos naar een wasstraat in Amersfoort. Yusuf rijdt. Ali zit naast hem op de bijrijdersstoel. Op zijn schoot het lieveheersbeestje op wieltjes.

Het is duidelijk dat Ali en zijn broer niet onderweg zijn naar een verjaardag. Het kinderspeelgoed wordt in de auto vakkundig gedemonteerd. Als Ali de bouten aan de onderkant van het kinderspeelgoed los schroeft, stuit hij op een wit poeder.

Zwaarbewapende agenten

En dan gaat het snel. Yusuf heeft de auto nog kunnen wassen, maar als hij weer instapt, is de wagen van de broers omsingeld door zwaarbewapende agenten. Het duo wordt gearresteerd. Wat is er aan de hand?

Het lieveheersbeestje wordt in beslag genomen en onderzocht. In het speelgoed blijken drie ontstekers en 500 gram semtex te zijn verstopt. Een hoeveelheid waarmee je - met de juiste kennis - met gemak enorme schade kunt aanrichten. Toch is de vondst van de halve kilo semtex geen verrassing. De politie weet namelijk al langer dat het pakketje op 27 september bezorgd zal worden op een woonadres in Amersfoort.

Terrorisme of plofkraak?

De 500 gram semtex blijkt te zijn besteld door ene 'Nolimit' op Alphabay, een illegale marktplaats op het darkweb. Deze Nolimit, volgens justitie de Nederlandse Ali A., heeft intensief contact met de verkoper van het materiaal. Wat Nolimit niet weet, is dat hij in werkelijkheid zakendoet met een undercover-agent van het Federal Bureau of Investigation, de FBI.

Het is de FBI-agent direct duidelijk dat deze Nolimit buitengewone interesse heeft in semtex. Daarom licht de Amerikaanse politie op 11 september Nederland in over de bestelling. Er bestaat een kans dat de semtex voor terroristische doeleinden gebruikt gaat worden. De Nederlandse autoriteiten zijn meteen paraat, maar tasten nog volledig in het duister over 'de buitengewoon heftige informatie' van de Amerikaanse collega's.

Wat dan wel bekend is: een adres en een datum van de levering: een nieuwbouwwoning ergens in Amersfoort en 27 september. Om erachter te komen wie de bestelling heeft geplaatst, besluiten politie en justitie een pseudolevering in te zetten in de hoop bij een verdachte uit te komen.

De DHL-bezorger die het pakketje op 27 september aflevert, is in werkelijkheid een rechercheur. Het witte poeder en de ontstekers die verstopt zitten in het kinderspeelgoed zijn dummy's. De woning waar het om gaat, wordt vanaf een afstandje geobserveerd. Een arrestatieteam staat paraat. En zo lopen de broers Ali en Youssef in de val.

Een paar weken later deelt de FBI meer chatverkeer van het Nolimit-account met Nederland. Waar op 11 september nog alleen wordt gesproken over een mogelijk terroristisch motief, blijkt er in de binnengekomen berichten op 6 oktober ook sprake van andere scenario's.

'Veel vraag naar explosieven in Nederland'

Het lijkt erop dat de semtex en ontstekers eerder zijn aangeschaft voor bijvoorbeeld een plofkraak. "In Nederland is veel vraag naar explosieven. Ook voor pinautomaten en 'drug wars'", zo schrijft Nolimit aan de verkoper. Hij schrijft ook dat "als de transactie goed zou verlopen hij later grotere hoeveelheden zou kunnen kopen om op straat door te verkopen".

Lees ook: Explosieven bij plofkraken steeds zwaarder: 'Geluk dat er nog geen doden of gewonden zijn gevallen'

De twee broers van Turkse komaf verschijnen vandaag, bijna twee jaar later, voor de rechter voor de inhoudelijke behandeling van hun strafzaak.

Hoofdverdachte Ali A. ontkent ook maar iets te maken hebben met semtex. Hij had geld nodig en zou een pakketje aannemen. Dat het geen zuivere koffie was, wist hij wel, maar semtex? "Hoe kun je in godsnaam bedenken dat het explosieven zijn?" Ali dacht dat het om drugs ging.

Hij heeft naar eigen zeggen veel last gehad van de beschuldigingen van terrorisme, waar al snel geen sprake meer van bleek te zijn. "Ik word gezien als terrorist. Buren kijken mij vies aan. Ze noemen mij Ali Chemicali." Hij is ook zijn baan bij een evenementenbureau kwijtgeraakt. Mijn baas zei tegen mij: "Kom op Ali, terrorisme en evenementen: dat gaat niet samen."

Rechter doet gelijk uitspraak

De gebruikelijke twee weken bedenktijd in dit soort strafzaken heeft de rechtbank vandaag niet nodig. De zaak loopt voor de broers met een sisser af: wat begon als een explosieve bestelling met een mogelijk terroristisch motief eindigt in een vrijspraak voor de jongere Yusuf A. en een paar maanden cel vanwege het vuurwapen dat op de slaapkamer van Ali A. in zijn ouderlijk huis werd gevonden.

De rechtbank is van mening dat Ali weliswaar met schimmige zaken bezig was, maar dat niet vast is komen te staan dat hij degene was die de semtex ook daadwerkelijk heeft besteld op het darkweb.

Bewijs daarvoor zou gevonden kunnen worden in zijn laptop, maar die hebben specialisten nog altijd niet weten te kraken. Ali wil het wachtwoord van zijn laptop niet geven, omdat hij bang is voor represailles. Ook staat volgens de rechtbank niet vast dat de semtex voor een specifiek doel is aangeschaft.

Het Openbaar Ministerie (OM) had tegen hoofdverdachte Ali A. drie jaar cel geëist en tegen zijn jongere broer Yusuf twaalf maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Het is nog niet duidelijk of het het OM in hoger beroep gaat.