Na de rode stip in Haarlem, nu de witte stip in Bloemendaal

BLOEMENDAAL - Het maakte nogal wat reacties los op Haarlem Culinair. Wie niet op de foto wilde, moest een rode stip op zijn voorhoofd plakken. Ludiek, maar ook serieus bedoeld door de organisatie in verband met de nieuwe privacywet. In navolging van Haarlem Culinair maakt evenement Bubbles & Bites komend weekend in Bloemendaal ook gebruik van de stippen. Nu alleen geen rode, maar witte.

"Wit is wat neutraler, de rode stip komt namelijk ook voor binnen het hindoeïsme", verklaart Herman Opmeer, woordvoerder van Bubbles & Bites, over de overstap van de rode naar de witte stip. Met een kleine knipoog, maar met serieuze ondertoon.

Lastig

De organisatoren van het culinaire evenement Bubbles & Bites zijn dezelfde als van Haarlem Culinair. Met het aanbieden van de witte stippen willen ze ten eerste laten zien dat ze er iets aan doen om de privacy van bezoekers te respecteren, maar ten tweede willen ze vooral op een ludieke manier aan de wetgever laten zien hoe lastig en scheef de privacywet voor evenementenorganisaties in elkaar steekt.

"Als bezoeker van een groot publiek evenement mag je bijvoorbeeld wel iedereen fotograferen en publiceren, maar als organisator moet je aan iedereen toestemming vragen of ze wel of niet in beeld willen en of het gepubliceerd mag worden", zegt Opmeer. Wie iemand in beeld brengt en de video of foto publiceert zonder toestemming, kan een hoge boete krijgen.



Bubbles & Bites is vrijdag, zaterdag en zondag aan de Donkerelaan in Bloemendaal. Vooralsnog zijn er geen witte stippen aangevraagd. "Maar mensen worden er bij de ingang nog wel even op gewezen", aldus Opmeer. In Haarlem liepen er uiteindelijk drie mensen met een rode stip op hun voorhoofd, zij zijn niet in beeld gebracht. Maar misschien waren het wel Hindoestanen.