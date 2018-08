Dode door val bij Alkmaars appartement

ALKMAAR - Bij een val uit een appartement aan de Camphuysenstraat in Alkmaar is aan het begin van de middag iemand overleden. Het slachtoffer viel van grote hoogte en overleed ter plekke, bevestigt een woordvoerster van de Veiligheidsregio aan NH Nieuws.

Ze kan niet zeggen of het om een man of vrouw gaat en wat de oorzaak van de val is. De traumahelikopter en -arts zijn ingezet, maar zij konden niet meer voorkomen dat het slachtoffer om het leven kwam.

Volgens de woordvoerster is de politie een onderzoek gestart. De politie kan (nog) niets zeggen over de fatale val.