Gevluchte automobilist (18) na uitvoerige zoektocht bij Wieringerwerf aangehouden

WIERINGERWERF - De politie heeft de gevluchte automobilist aangehouden naar wie afgelopen nacht naarstig werd gezocht. Het gaat om een 18-jarige man uit Amsterdam. Hij lag, met natte kleren aan, in een bushokje op de Terpweg in Wieringerwerf.

De man reed gisteravond met een gestolen camper de A7 op. Agenten wilden hem bij Purmerend aan de kant zetten, maar de automobilist negeerde het stopteken en gaf nog even extra gas, waarna de politie een achtervolging startte.

Bij Wieringerwerf nam de man de afslag, draaide linksom de rotonde over, reed de N240 op en ging vanaf daar spookrijkend de A7 op. Hierop staakten de agenten de achtervolging.

Verderop werd de camper gevonden, maar de verdachte - die door nog onbekende oorzaak doorweekt was - had de benen genomen. Agenten startten een grootschalige zoekactie, waaraan ook de politieheli, het korps Fryslân en de Reddingsbrigade Den Helder deelnamen. Na een speurtocht van twee uur was de man nog niet gevonden en werd de actie afgeblazen.

Gevonden

De volgende ochtend werd de man door twee getuigen gespot in Wieringerwerf: om 6.00 uur en om 7.30 uur. De laatste keer was hij gezien toen hij in de richting van het station fietste. Na een korte speurtocht werd hij, met zijn natte kleren nog aan, in een bushokje aan de Terpweg in Wieringerwerf gevonden. Hij is aangehouden.