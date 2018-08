Helden gehuldigd voor acties bij steekpartij en auto-ongeluk in Loosdrecht

LOOSDRECHT - Twee helden zijn gisteren gehuldigd in Loosdrecht voor hun acties bij een steekpartij en een auto-ongeluk. Een van de helden, een 17-jarige jongen, handelde tijdens de steekpartij in de huisartsenpraktijk aan de Eikenlaan in Loosdrecht.

Volgens de opa van de jongen sprong hij door het raam om te helpen. Hij leidde vervolgens de verdachte af, waardoor de man op de vlucht sloeg.

Later werd de 34-jarige verdachte door de politie aangehouden. De man stak een huisarts drie keer in zijn nek. Het slachtoffer is buiten levensgevaar, zo meldt de gemeente.

De locoburgemeester van Wijdemeren, Jan-Jaap de Kloet, mag details over de heldendaad in verband met het politieonderzoek niet delen. "Hij was in de buurt en is te hulp geschoten", zegt De Kloet.

Automobilist gered van verdrinkingsdood

Diezelfde dag belandde een auto op z'n kop in het water aan de Koninginneweg in Kortenhoef. De man, Andrei, zag het gebeuren en sprong het water in. Hij wist de bestuurder ongeschonden uit het voertuig te krijgen.

Beide redders hielden niets over aan hun acties. "Ze vinden het heel vanzelfsprekend dat je zoiets doet. Je leest ook wel eens dat mensen eerst een video maken voor op Facebook. Dat doen zij niet. Ik ben er trots op dat we zulke inwoners in de gemeente hebben", aldus De Kloet.