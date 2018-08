Deel dit artikel:











Buurwinkel afgebrand Egmonds restaurant voorlopig nog dicht door roetschade

EGMOND AAN ZEE - Op het eerste oog lijkt er weinig aan de hand bij souvenirwinkel Bes in Egmond aan Zee. Maar de brandgeur is sterk en de winkel en alle spullen zitten onder een hardnekkige laag roet. De zaak is voorlopig gesloten na de verwoestende brand bij de buren.

Geert Bes en zijn vrouw Heidi kunnen maar weinig uitrichten in hun souvenirwinkel aan het Pompplein. Ze zijn gesloten nadat een grote brand bij hun buren huishield. Restaurant De Klok is volledig verwoest. De naastgelegen souvenirwinkel heeft flinke roetschade. Lees ook: Egmond massaal in actie voor verwoest restaurant De vloeren zijn donkergrijs verkleurd en wanneer je een van de souvenirs weghaalt is de afdruk van het roet goed te zien. Alles moet worden schoongemaakt, maar daar mogen de eigenaren nog niet aan beginnen zolang de verzekeraar de winkel niet heeft vrijgegeven. En dus houden ze zich bezig met verzamelen en schoonpoetsen van hun persoonlijke spullen die in de ruimte achter de winkel liggen. Ook daar ligt veel roet. Zelfs in afgesloten kasten zijn de deeltjes terechtgekomen. Lees ook: Geschokte reacties na brand restaurant Egmond: "Het is een zwart gat" Geert Bes hoopt dat hij de winkel binnen drie tot vier weken weer kan openen, afhankelijk van wat er allemaal vervangen moet worden. Mogelijk dat de vloer en het plafond moet worden vernieuwd, want het roet is er niet zomaar af te vegen en de brandgeur is overal ingetrokken. Crowdfunding

Voor restaurant De Klok werd op de avond van de brand al een succesvolle crowdfundingsactie opgestart. Maar ook voor de familie Bes is dat gebeurd. Inmiddels staat de teller van die inzamelingsactie op bijna 4000 euro. Geert en zijn vrouw zijn geraakt door die steun en alle 'harten onder de riem' van uit het dorp. Ook de bovengelegen woning van de familie Bes is voorlopig niet bewoonbaar. Ze hebben onderdak gevonden bij de broer van Geert.