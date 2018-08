Iconische leeuw Caesar doodgegaan in Artis

AMSTERDAM - Verdrietig nieuws uit de Amsterdamse dierentuin Artis: de leider van de leeuwengroep is vandaag doodgegaan. De leeuw, Caesar, is 20 jaar geworden.

Caesar viel door zijn hoge leeftijd de afgelopen maanden steeds meer af en zijn lichamelijke toestand ging achteruit. "Vanaf gistermiddag verslechterde zijn conditie dusdanig dat is besloten om hem in te laten slapen", aldus de dierentuin. "We zijn geraakt door deze gebeurtenis."

Ook voor de trouwe bezoekers zal het even schrikken zijn, omdat Caesar maar liefst negentien jaar in Artis heeft geleefd. "Zijn donkere manen en indringende geluid maakten veel indruk op jong en oud."

Leeftijd

Katachtigen worden zelden zo oud als Caesar; in het wild wordt een leeuw gemiddeld 10 tot 14 jaar. Het dier heeft in zijn lange leven niet stilgezeten, want hij bracht maar liefst 21 nakomelingen voort. Een aantal van hen, twee leeuwinnen, leeft nu nog in Artis. "Mogelijk zijn zij wat onrustig de komende tijd."

Artis laat weten over een tijdje mogelijk weer een nieuwe mannetjesleeuw toe te voegen.