Storing brug Bierkade zorgt voor verkeersinfarct in Alkmaar Foto: Alkmaar Centraal

ALKMAAR - Een brug over de Bierkade in Alkmaar is gistermiddag ruim een uur buiten gebruik geweest, nadat een havenmeester deze had geopend om een schip door te laten. Het resultaat was een verkeersopstopping in de stad.

De storing van de brug bij de Luttik Oudorp duurde volgens een omwonende van 17.50 uur tot 19.00 uur, aldus mediapartner Alkmaar Centraal. Het defect van de brug zorgde voor een klein verkeersinfarct in de stad, vooral omdat de Willem de Zwijgerlaan is afgesloten voor verkeer vanwege de aanleg van het warmtenet.