De Peiling: Hoort kraanwater gratis te zijn in de horeca?

NOORD-HOLLAND - Als jij ergens iets gaat eten of een kopje koffie drinkt, verwacht je daar dan gratis kraanwater bij of niet?

Service

Kraanwater serveren is een service, geen verplichting. Een horecaondernemer mag dan ook helemaal zelf beslissen of hij dit schenkt of niet. Een plan om in heel Europa gratis kraanwater in de horeca te verplichten heeft het niet gehaald.

Kraanwater kost ook geld

"Een ondernemer betaalt niet alleen het waterleidingbedrijf, maar ook de huur van het pand, de schoonmaak, bediening en afwas zijn kosten waar de ondernemer rekening mee moet houden”, zegt Bernadet Naber, woordvoerder Koninklijke Horeca Nederland tegen dagblad Metro."Bij de kapper kun je er ook niet vanuit gaan dat je haar altijd maar gratis gewassen wordt. Hetzelfde bij een tankstation: daar is het toilet ook niet altijd gratis."

Wat vind jij?

Verwacht jij gratis kraanwater in de horeca of ben je best bereid daar voor te betalen? We horen graag hoe jij daar over denkt.

