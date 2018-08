Texel Fly-in afgelast door verwachte onweers- en regenbuien

TEXEL - De tiende editie van de Texel Fly-In, het grootste vliegevenement van Nederland, is vanwege de slechte weersvoorspellingen voor dit weekend door de organisatie afgeblazen. Er wordt veel regen en onweer verwacht.

Dat meldt de organisatie van de Texel Fly-In op de eigen website.

Die vond het 'een lastige beslissing'. "Meerdere deelnemers hadden al afgezegd vanwege de weersvoorspellingen. Helaas ziet het er naar uit dat het vrijdagavond begint te regenen en dat dit zaterdag doorgaat, met lage temperaturen en mogelijk onweer. Het is te gevaarlijk om met onweer buiten in het open veld in een tent te overnachten." Voor de veiligheid van de deelnemers is besloten om het hele evenement te schrappen.

Wie toch naar Texel wil vliegen, krijgt ter compensatie een korting op het landingsgeld. Al waarschuwt de organisatie de mensen wel met klem om voorzichtig te zijn. De volgende Texel Fly-In is van 23 tot 25 augustus 2019.